В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло около 6:30 в трехэтажном здании. При взрыве газа в доме на улице Сергея Шарыгина 1 "а" обрушились перекрытия первого этажа. Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, по предварительной информации, погиб 60-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Женщина получила ожоги и будет доставлена вертолетом в Киров. Второй мужчина не получил серьезных травм и был отпущен на амбулаторное лечение.

Сейчас идет разбор завалов. Эвакуировано 16 человек. Для них будет развернут пункт временного размещения. К ликвидации ЧП привлечено 24 человека и 10 единиц техники.

По данному факту СУ СКР по региону начало доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Свою проверку по факту обрушения дома начала региональная прокуратура. Ее результаты находятся на контроле прокурора Кировской области.