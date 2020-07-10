В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу

Режим повышенной готовности продлили в Пензенской области до 26 июля. Соответствующие поправки внес глава региона Иван Белозерцев, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора.

Особые условия вводятся для россиян, прибывающих в Пензенскую область из стран, где зарегистрированы новые случаи заболеваний коронавирусной инфекцией. Они обязаны сообщить о своем возвращении на горячую линию и в течение трех дней пройти обследование на коронавирус. При появлении первых респираторных симптомов им рекомендовано незамедлительно вызвать врача на дом, не посещая медицинские организации.

Въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из неблагополучных по эпидобстановке стран, возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на коронавирус. Анализы должны быть получены не позднее двух суток с момента выезда. Иностранные граждане также обязаны сообщать на горячую линию о своем прибытии, месте и датах пребывания и оставить контактную информацию.

В остальном ограничительные меры не меняются. В регионе продолжает действовать масочный режим. Крупные торговые центры не работают. Санатории принимают только для реабилитации медработников, перенесших коронавирус. Из последних послаблений - в тестовом режиме на этой неделе возобновили работу тренажерные залы, бассейны и другие спортивные объекты.

На 9 июля в регионе было зарегистрировано 70 новых выявленных случаев COVID-19. В этот день скончались четыре человека. Всего диагноз коронавирус был поставлен 5628 пациентам, под наблюдением находятся 4931 человек, выздоровели 5126 человек.

Контакт

Горячая линия по коронавирусу для въезжающих на территорию Пензенской области: 8(8412) 42-09-47.