В Удмуртии нетрезвый водитель покусал инспектора ГИБДД

В Завьяловском районе Удмуртии нетрезвый водитель укусил инспектора ДПС. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает СУ СК по Удмуртской республике. Инцидент произошел 26 июня на автодороге Завьялово - Гольяны - Аэропорт. Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль.

У водителя были выявлены признаки опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, ругался, использовал ненормативную лексику, все требования вести себя адекватно игнорировал. Когда его провели в патрульный автомобиль ДПС, он укусил за руку одного из инспекторов.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". Санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется допрос свидетелей.