В Ульяновске за оценкой уровня жизни обратятся к искусственному интеллекту

Во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 9 июля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал президенту России Владимиру Путину о совместном с АСИ проекте и предложил использовать искусственный интеллект для оценки уровня жизни.

- Сейчас в пилотном режиме мы разрабатываем рейтинг качества жизни в субъектах РФ. АСИ неслучайно обратило на нас внимание - в регионе наработан определенный опыт рейтингования территорий по качеству жизни. С 2017 года мы проводим рейтинг качества жизни в муниципальных образованиях, который стал действенным инструментом корректировки отраслевых государственных программ, управленческих решений и стимулирования муниципалитетов. Для этого с 2020 года введена система выплаты грантов, - рассказал Морозов.

В его докладе прозвучало предложение использовать возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных ADATA при оценке уровня качества жизни в муниципальных образованиях РФ. Это важно, поскольку губернаторам, мэрам, главам муниципальных образований необходимо понимать с какими проблемами, связанными с качеством жизни, люди сталкиваются. На одной территории это могут быть, например, проблемы с преступностью и безопасностью проживания, в другой - наличие промышленных предприятий, которые значительно влияют на состояние экологии, а в третьей - проблемы с доступностью дошкольного образования.

Ульяновский губернатор обратился к главе государства с просьбой поддержать реализацию такой задачи, поскольку это позволит разработать программное обеспечение расчетов показателей качества жизни и в дальнейшем использовать для аналогичных задач.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева озвучила итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Ульяновская область вошла в Топ-20 регионов-лидеров.