Власти Самарской области начали поиск инвестора для детского лагеря в Анапе

Минэкономразвития Самарской области ищет инвестора для детского лагеря в Анапе. С победителем конкурса планируется заключить концессионное соглашение на 20 лет.

Оздоровительный комплекс "Черноморец" расположен в Анапе - живописном городе, являющимся федеральным детским курортом. Ежегодно здесь отдыхает примерно 350 тысяч детей со всей России и других стран. Популярность этого лечебного курорта вполне оправдана: мягкий субтропический климат, большое число солнечных дней, песчаные пляжи, экологически чистая морская вода с доказанной эффективностью при борьбе с респираторными заболеваниями.

"Черноморец" расположен на Пионерском проспекте, первой береговой линии. Отдыхать в лагере дети могут не только летом - это учреждение круглогодичного действия. К тому же, теплый сезон в Анапе длится семь месяцев в году: с мая по ноябрь.

В условиях возросшего интереса россиян к внутреннему туризму Анапа, как и многие другие российские курорты, может получить новый импульс развития. Эксперты отрасли делают ставки на повышенную востребованность российских курортов в ближайшие годы, призывая по достоинству оценить потенциал отдыха в России.

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В инфраструктуру "Черноморца" входят 24 объекта и земельный участок площадью более восьми гектаров. Сам лагерь - это шесть спальных корпусов с номерами, в которых могут разместиться четыре-восемь человек. Рядом с ними расположены душевые, здания медицинского пункта, столовой, административного корпуса, гостиницы, а также прачечная, холодильник, склады и даже теплица.

Для проведения массовых мероприятий и праздников в лагере есть большой клуб, который одномоментно может вместить до 400 человек. Предусмотрена и необходимая инфраструктура для занятий спортом: футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки. У лагеря есть собственный песчаный пляж с дюнами.

Заявки от соискателей принимаются до третьего августа. Минэкономразвития Самарской области, как уполномоченное ведомство, готово оказать участникам всю необходимую информационно-консультационную поддержку. С компанией-победителем будет подписано концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации земельно-имущественного комплекса.

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По условиям соглашения концессионер должен вложить в этот объект не менее 700 миллионов рублей за первые десять лет. При этом объем инвестиций в первые три года действия концессии не может быть меньше 539 миллионов рублей. Полностью преобразиться "Черноморец" должен через три года после регистрации договора аренды земельного участка под лагерем, а на организацию приема первых отдыхающих инвестору отводится не более полугода с момента подписания документа о завершении реконструкции.

Региональное правительство планирует ежегодно закупать 300-600 путевок в лагерь по фиксированной стоимости, которая будет устанавливаться на этот период.

В смену, которая длится 21 день, обновленный лагерь сможет принимать примерно 850 человек.

За подробной информацией об условиях концессии можно обращаться в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает как "одно окно" для бизнеса.