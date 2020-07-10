Военно-промышленная комиссия РФ высоко оценила потенциал СЭГЗ

Заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев высоко оценил потенциал и перспективы Сарапульского электрогенераторного завода в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Во время визита на завод он посетил производственные цеха, ознакомился с технологическими процессами, о ситуации на заводе рассказал и генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев. Особое внимание во время встречи уделили вопросам диверсификации производства.

По словам Беляева, предприятие последние несколько лет наращивает долю гражданской продукции в общем объеме производства не менее, чем на пять процентов в год. Сейчас этот показатель составляет 20 процентов. В 2019 году СЭГЗ произвел гражданской продукции на 1,6 миллиарда рублей. В этом году объем планируют увеличить до 1,9 миллиарда.

Олег Бочкарев детально проанализировал перспективы развития выпуска гражданской продукции на СЭГЗ, добавив, что мировым трендом сейчас как раз является электродвижение, а Сарапульский электрогенераторный завод уже прочно занял нишу на этом рынке.

- Ваши изделия востребованы. Ваши компетенции - производственные, технологические изделия, на таком уровне, на каком это мало кто умеет делать, - сказал Бочкарев.

Он также добавил, что заводу нельзя стоять на месте, нужно выходить на новые рынки гражданской продукции.

- Работа, которую проводит военно-промышленная комиссия в деле развития диверсификации производства оборонных предприятий, просто бесценна, особенно в современных непростых условиях. И такие встречи, которые проводит руководство ВПК с предприятиями, очень важны для нас. Благодаря советам Олега Ивановича Бочкарева мы уже наметили для себя новые направления развития в этой сфере. И конечно, все это было бы гораздо сложнее без той работы, которую проводит руководство Удмуртской Республики для развития не только СЭГЗ, но и многих других предприятий нашего региона. Уверен, что результатом таких встреч уже в обозримом будущем станут новые контракты для нас, увеличение загрузки производства и рост диверсификации, - прокомментировал итоги встречи генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев.

Справка "РГ":

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.