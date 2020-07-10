Военно-промышленная комиссия РФ высоко оценила потенциал СЭГЗ

Новости

В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением 15:10
Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале 15:08
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС 15:08
HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана 15:08
В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело 15:04
КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных 15:03
В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров 15:02
Волгоградца осудили за убийство соседа 14:53
В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд 14:43
В Крыму откроют молодежный форум "Таврида" 14:35
В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли 14:31
В Кремле считают гомофобские заявления перегибами 14:26
В Беларуси начали выпускать дизельные моторы для УАЗов и "ГАЗелей" 14:18
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09
В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг 14:07
В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре 14:06
В Иране обнаружены многовековые петроглифы 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 15:13

Военно-промышленная комиссия РФ высоко оценила потенциал СЭГЗ

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев высоко оценил потенциал и перспективы Сарапульского электрогенераторного завода в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: Пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода Фото: Пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода
Фото: Пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода

Во время визита на завод он посетил производственные цеха, ознакомился с технологическими процессами, о ситуации на заводе рассказал и генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев. Особое внимание во время встречи уделили вопросам диверсификации производства.

Фото: Пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода
СЭГЗ в Удмуртии начал производство электросамосвалов

По словам Беляева, предприятие последние несколько лет наращивает долю гражданской продукции в общем объеме производства не менее, чем на пять процентов в год. Сейчас этот показатель составляет 20 процентов. В 2019 году СЭГЗ произвел гражданской продукции на 1,6 миллиарда рублей. В этом году объем планируют увеличить до 1,9 миллиарда.

Олег Бочкарев детально проанализировал перспективы развития выпуска гражданской продукции на СЭГЗ, добавив, что мировым трендом сейчас как раз является электродвижение, а Сарапульский электрогенераторный завод уже прочно занял нишу на этом рынке.

- Ваши изделия востребованы. Ваши компетенции - производственные, технологические изделия, на таком уровне, на каком это мало кто умеет делать, - сказал Бочкарев.

Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ"
Переизбран председатель совета директоров СЭГЗ в Удмуртии

Он также добавил, что заводу нельзя стоять на месте, нужно выходить на новые рынки гражданской продукции.

- Работа, которую проводит военно-промышленная комиссия в деле развития диверсификации производства оборонных предприятий, просто бесценна, особенно в современных непростых условиях. И такие встречи, которые проводит руководство ВПК с предприятиями, очень важны для нас. Благодаря советам Олега Ивановича Бочкарева мы уже наметили для себя новые направления развития в этой сфере. И конечно, все это было бы гораздо сложнее без той работы, которую проводит руководство Удмуртской Республики для развития не только СЭГЗ, но и многих других предприятий нашего региона. Уверен, что результатом таких встреч уже в обозримом будущем станут новые контракты для нас, увеличение загрузки производства и рост диверсификации, - прокомментировал итоги встречи генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев.

Справка "РГ":

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России