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10.07.2020 09:10
Рубрика: Происшествия

Жителя Прикамья приговорили к 10 годам колонии за убийство отца

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Суд признал 24-летнего жителя Куединского района Пермского края виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 105 УК РФ (убийство).

В Башкирии мать приговорили к 15 годам за убийство плачущего ребенка

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим 60-летним отцом. Ссора переросла в драку: мужчина взял в руки кухонный нож и нанес им не менее 20 ударов своему отцу. От полученных многочисленных ран потерпевший умер на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело отца в колодце.

Суд приговорил виновного к 10 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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