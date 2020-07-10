Жителя Прикамья приговорили к 10 годам колонии за убийство отца

Суд признал 24-летнего жителя Куединского района Пермского края виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 105 УК РФ (убийство).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим 60-летним отцом. Ссора переросла в драку: мужчина взял в руки кухонный нож и нанес им не менее 20 ударов своему отцу. От полученных многочисленных ран потерпевший умер на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело отца в колодце.

Суд приговорил виновного к 10 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.