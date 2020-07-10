Новосибирский губернатор оценил проект в сфере генетических технологий

В рамках проекта "Академгородок 2.0" в Новосибирской области запущен масштабный инвестиционный проект по созданию национального центра компетенций (НЦК) "Генетические технологии".

Как отметил глава региона Андрей Травников, это позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь большему числу новосибирцев.

Губернатор ознакомился с работой отделений Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии - филиала ФИЦ "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ) СО РАН, на базе которого будет реализован новый проект. Для этого проведут реконструкцию зданий, после чего откроют новые отделения, расширят коечный фонд, обустроят лаборатории.

- Это позволит расширить применение тех компетенций, которыми обладают наши ученые-медики. Здесь у нас собраны очень хорошие, а по некоторым профилям - уникальные специалисты, которые оказывают помощь пациентам с диабетом сложной формы, с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы. Очень важно, что значительная часть пациентов - это жители Новосибирской области. Они могут получать уникальную помощь, - сказал Андрей Травников на рабочем совещании по обсуждению программы развития НЦК "Генетические технологии".

По словам губернатора, некоторые перспективы инвестпроекта уже частично воплощаются в жизнь. Институт участвует в программе "Академгородок 2.0", в проектах по развитию клинической, лабораторной, исследовательской базы.

В 2018-2019 годах минздраву региона и ИЦиГ удалось увеличить объем финансирования и количество квот на высокотехнологичную медицинскую помощь для жителей региона.

Директор ИЦиГ Алексей Кочетов сообщил, что в рамках центра "Генетические технологии" предполагается создание семи научных площадок. Центральная разместится на базе ИЦиГ. Также здесь откроется новый диализный центр, будет усилена работа в сфере клеточных технологий, лечения диабета, суставов.

В свою очередь, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук напомнил, что такая область науки, как биоинформатика, в Советском Союзе впервые появилась в НГУ в 1968 году. Университет всегда активно работал с ИЦиГ, и сегодня у института и вуза - четыре совместных кафедры и большие планы на развитие в связи с созданием НЦК.

- Такое сотрудничество дает серьезный синергетический эффект, - отметил Михаил Федорук.

Справка "РГ"

Федеральная адресная инвестпрограмма "НЦК "Генетические технологии" - важная часть проекта "Академгородок 2.0", которую реализуют в рамках нацпроекта "Наука". Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Благодаря ему будут ускорены работы по исследованию фундаментальных проблем генетики и геномики, увеличено число разработок и внедрений новых лекарственных средств. Также расширятся возможности для выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность.