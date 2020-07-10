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10.07.2020 12:29
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор оценил проект в сфере генетических технологий

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В рамках проекта "Академгородок 2.0" в Новосибирской области запущен масштабный инвестиционный проект по созданию национального центра компетенций (НЦК) "Генетические технологии".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил глава региона Андрей Травников, это позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь большему числу новосибирцев.

Губернатор ознакомился с работой отделений Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии - филиала ФИЦ "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ) СО РАН, на базе которого будет реализован новый проект. Для этого проведут реконструкцию зданий, после чего откроют новые отделения, расширят коечный фонд, обустроят лаборатории.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Это позволит расширить применение тех компетенций, которыми обладают наши ученые-медики. Здесь у нас собраны очень хорошие, а по некоторым профилям - уникальные специалисты, которые оказывают помощь пациентам с диабетом сложной формы, с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы. Очень важно, что значительная часть пациентов - это жители Новосибирской области. Они могут получать уникальную помощь, - сказал Андрей Травников на рабочем совещании по обсуждению программы развития НЦК "Генетические технологии".

По словам губернатора, некоторые перспективы инвестпроекта уже частично воплощаются в жизнь. Институт участвует в программе "Академгородок 2.0", в проектах по развитию клинической, лабораторной, исследовательской базы.

В 2018-2019 годах минздраву региона и ИЦиГ удалось увеличить объем финансирования и количество квот на высокотехнологичную медицинскую помощь для жителей региона.

Директор ИЦиГ Алексей Кочетов сообщил, что в рамках центра "Генетические технологии" предполагается создание семи научных площадок. Центральная разместится на базе ИЦиГ. Также здесь откроется новый диализный центр, будет усилена работа в сфере клеточных технологий, лечения диабета, суставов.

В свою очередь, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук напомнил, что такая область науки, как биоинформатика, в Советском Союзе впервые появилась в НГУ в 1968 году. Университет всегда активно работал с ИЦиГ, и сегодня у института и вуза - четыре совместных кафедры и большие планы на развитие в связи с созданием НЦК.

- Такое сотрудничество дает серьезный синергетический эффект, - отметил Михаил Федорук.

Справка "РГ"

Федеральная адресная инвестпрограмма "НЦК "Генетические технологии" - важная часть проекта "Академгородок 2.0", которую реализуют в рамках нацпроекта "Наука". Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Благодаря ему будут ускорены работы по исследованию фундаментальных проблем генетики и геномики, увеличено число разработок и внедрений новых лекарственных средств. Также расширятся возможности для выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность.

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