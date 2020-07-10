Новосибирским кафе разрешили открывать летники на муниципальной земле

Мэрия Новосибирска окажет помощь предприятиям общественного питания, которые оказались в сложном положении из-за распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничительных мер.

Мэр города Анатолий Локоть своим постановлением от 8 июля разрешил использовать муниципальную землю и неразграниченные участки для организации летних веранд. При этом до 30 сентября с предпринимателей не будет взиматься плата за аренду этих территорий.

- Муниципалитет оперативно отреагировал на обращение "Федерации рестораторов и отельеров" и принял решение поддержать предприятия общепита, - прокомментировал глава города. - Представители малого бизнеса обратились к нам с просьбой разрешить им использовать муниципальную территорию, чтобы расширить свои возможности для обслуживания посетителей. Мы пошли навстречу. Я подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания до 30 сентября могут в упрощенном порядке организовать летние площадки, веранды с использованием уличной мебели на муниципальных землях, а также участках, где государственная собственность не разграничена.

В свою очередь, предприниматели должны обеспечить соблюдение санитарных норм, при установке уличной мебели учитывать правила благоустройства. За два дня до открытия летних кафе письменно сообщить об этом намерении в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

Как сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин, предприниматели активно интересуются возможностью начать работу в формате летнего кафе. Только за 9 июля поступило десять официальных уведомлений о намерении приступить к работе, эти заведения откроются уже завтра. К понедельнику ожидается еще около 300 таких уведомлений.

Справка "РГ"

Всего в Новосибирске насчитывается 2407 предприятий общепита, из них 1800 - с общим доступом для горожан. В них трудятся около 20 тысяч человек. Принятые меры позволят сотрудникам этих заведений вновь приступить к полноценной работе.