Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае

Оползень объемом около 200 кубометров, сошедший сегодня днем на 33 км федеральной трассы Р-257 "Света", полностью перекрыл движение на участке, соединяющем Дивногорс с поселком Усть-Мана. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасность дорожного движения и направляя транспортный поток в объезд по трассе Р-255 "Сибирь".

Дорожные службы уже приступили к расчистке завалов. К месту происшествия стягивается спецтехника.

Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок в этом направлении.