Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно документу, изменен регламент для предприятий, работающих вахтовым методом.

"Если на работу в Иркутскую область прибывает сотрудник, ранее уже перенесший COVID-19, он не отправится на двухнедельную самоизоляцию, а приступит к обязанностям в обычном режиме - с соблюдением всех мер безопасности", - уточнили в пресс-службе.

Для этого работник должен представить подтверждающие документы: выписку из медкарты, если лечение проходило в стационаре, справку из поликлиники в случае амбулаторного лечения, а также положительный результат ИФА-теста (на наличие антител к коронавирусу).

По данным регионального оперштаба, на утро 10 июля в Иркутской области зарегистрировано 9679 случаев COVID-19, суточный прирост составляет 211 человек. 1458 госпитализировано, 2496 лечатся амбулаторно, 5588 пациентов выздоровели.