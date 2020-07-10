В новосибирском селе ученик зарезал учительницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя директора школы в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщила "РГ" представитель СК по Новосибирской области Нина Зябрева. - Подозреваемый в совершении преступления задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, ученик школы забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом. Полицейские нашли подозреваемого по оставленным на месте происшествия уликам.

О причинах случившегося пока неизвестно. По уголовному делу назначен ряд экспертиз. В поселке Смоленский работают следователи-криминалисты.