В Томске режим самоизоляции продлили до 1 августа

Томский губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа.

Эпидемиологическая ситуация в Томской области пока не позволяет отменить ограничительные мероприятия и открыть сферу услуг. Вчера в регионе были выявлены 54 новых случая заболевания коронавирусом.

- Каждый день штаб получает информацию о десятках новых случаев заражения. Причем сегодня это не завозные случаи, а семейные и бытовые очаги. К сожалению, люди устали, мы теряем страх перед болезнью, но она не отступает, - заявил глава региона. - Понимаю, очень тяжело соблюдать социальную дистанцию, обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах, но, если мы хотим остановить эпидемию, другого пути у нас нет!

Для работающих томичей старше 65 лет сохранится автоматическое продление больничных листов при обращении работодателя в Фонд социального страхования.

- Если эпидемиологическая обстановка стабилизируется, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы, - отметил Сергей Жвачкин.