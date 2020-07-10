В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.

Ранее Белхороев занимал пост управляющего региональным отделением Фонда социального страхования. По версии следствия, он по фиктивным документам оформил инвалидность на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.

В ближайшее время с участием Белхороева пройдут следственные действия и ему предъявят обвинение в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.