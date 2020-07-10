Новости

АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль 17:03
Стало известно о существовании "более мрачной" версии "Бэтмена навсегда" 17:02
Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом" 16:55
В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню 16:52
Анастасия Ракова: У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19 16:41
Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью 16:33
В Калининграде восстановят старинный немецкий фонтан в зоопарке 16:18
В Челябинской области продлили режим самоизоляции и открыли ТЦ 16:15
Власти Франции расселили стихийный лагерь беженцев в Кале 16:15
В Германии обнаружили египетского шпиона 16:07
Lada Niva: ладья на решетке, другая приборка и версия Off-Road 16:04
В Воронеже создали программу для диагностики вирусной пневмонии 16:02
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики 15:57
Вышел трейлер комедии про русского деда в Таиланде "Хэппи-энд" 15:57
Мосгорсуд продлил арест основателю ГК "Новый поток" до 13 октября 15:51
В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением 15:10
Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 15:57
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Текст: Роман Мерзляков (Магас)

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.

Мосгорсуд продлил арест основателю ГК "Новый поток" до 13 октября

Ранее Белхороев занимал пост управляющего региональным отделением Фонда социального страхования. По версии следствия, он по фиктивным документам оформил инвалидность на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.

В ближайшее время с участием Белхороева пройдут следственные действия и ему предъявят обвинение в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске