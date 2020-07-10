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10.07.2020 10:20
Рубрика: Власть

В Северной Осетии режим ограничений продлили до 20 июля

Текст: Михаил Сухарев

Северная Осетия еще на 10 дней продлила ограничительные меры, введенные в марте из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 20 июля включительно. Соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров, сообщили в пресс-службе правительства региона, но в нем есть и несколько послаблений.

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- В перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики, вошли рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания и иные предприятия общественного питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Северной Осетии.

При открытии точек общепита все равно должно сохраняться социальное дистанцирование - столы ставятся на расстоянии не менее 1,5 метров. Также уже сегодня начали работать санаторно-курортные учреждение и туристические базы.

На 10 июля в Северной Осетии подтверждены 4224 случая коронавируса, умерли 67 человек.

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