Актриса Екатерина Гусева сыграет императрицу Екатерину Великую

В Петергофе снимают фильм в VR-формате о малоизвестных эпизодах из жизни императрицы Екатерины II в Ораниенбауме и ее "драгоценной игрушке" - Китайском дворце. Проект реализует творческая группа Videofabrika.ru и студия видеопроизводства "Супер8" (известны, в частности, совместным проектом с Эрмитажем - The Hermitage VR Experience: погружение в историю).

Как сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф", создателей захватила идея спустя 250 лет пройти вместе с императрицей по залам Китайского дворца, воплощенным из ее фантазий, услышать из первых уст о волнующих событиях XVIII века, понаблюдать за реакцией Екатерины II на современность. Зрителям обещают уникальное путешествие во времени в сопровождении величайшей правительницы России, возможность подсмотреть за некоторыми эпизодами ее жизни.

Для усиления эффекта погружения фильм создается в VR-формате с 360-градусной съемкой. В VR-формате - то есть в виртуальной реальности. Смотрят такое кино в специальных очках, с наушниками. Подобно машине времени, современные технологии позволят зрителю ощутить себя участником событий той эпохи и, став частью фильма, наблюдать за происходящим с неожиданных ракурсов.

- Каждый из нас задумывался о том, что будет через несколько сотен лет там, где мы находимся сейчас, и именно такую возможность мы предоставим Екатерине Великой в нашем фильме. Пройдя через самые сложные времена, фантастически красивый Китайский дворец и окружающий парк сохранили первоначальный вид и ощущение сказочного мира, который изначально и хотела создать Екатерина Великая. Технология виртуальной реальности позволит зрителям увидеть на все 360 то, чего уже сейчас нет, - объясняет режиссер Михаил Антыков.

В роли Екатерины II - Екатерина Гусева. Заняты актеры Дмитрий Воробьев (Антонио Ринальди), Жанна Куприянова (Мари де Шель), Ирина Морозова (Экскурсовод), Олег Усенко (садовник Ламберти).

- Сегодня у нас есть доступ к большому количеству литературы, дневников и переписок императрицы. Сложность как раз в том, чтобы не затеряться в этом массиве информации. Я впервые снимаюсь в VR-фильме, - рассказывает актриса Екатерина Гусева. - Хочется создать яркий образ и запоминающийся проект, который позволит по-настоящему погрузиться в эпоху. Изюминка фильма - в его исторической подлинности, включая задействованные интерьеры, это ведь настоящий дворец! Вас ждет знакомство с еще юной Екатериной, вы прикоснетесь к миру ее души и фантазии, ко внутреннему мироощущению женщины-политика.

Планируется, что VR-фильм будет представлен в рамках Международного культурного форума в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге. В дальнейшем фильм будет на постоянной основе доступен для демонстрации на территории ГМЗ "Петергоф".

Справка "РГ"

Китайский дворец расположен в Ораниенбауме (город Ломоносов) в глубине Верхнего парка, является частью грандиозного дворцово-паркового комплекса "Собственная дача" императрицы Екатерины II, ее первая личная резиденция, с увеселительным садом и катальными горами. Архитектором в 1762-1768 годах был назначен Антонио Ринальди.

Свое название дворец получил благодаря фантазийной отделке интерьеров в китайском стиле (шинуазри), что было модным в XVIII веке.

На протяжении нескольких лет здесь ведется комплекс работ по консервации и реставрации. Внешний вид и состояние интерьеров Китайского дворца сегодня почти так же идеальны, как и в момент его создания. Взору публики доступны уже одиннадцать из семнадцати залов. Планируемый срок завершения работ - декабрь 2024 года.