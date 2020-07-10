Новости

В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением 15:10
Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале 15:08
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС 15:08
HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана 15:08
В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело 15:04
КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных 15:03
В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров 15:02
Волгоградца осудили за убийство соседа 14:53
В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд 14:43
В Крыму откроют молодежный форум "Таврида" 14:35
В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли 14:31
В Кремле считают гомофобские заявления перегибами 14:26
В Беларуси начали выпускать дизельные моторы для УАЗов и "ГАЗелей" 14:18
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09
В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг 14:07
В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре 14:06
В Иране обнаружены многовековые петроглифы 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 15:03
Рубрика: Происшествия

КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ обязал органы власти создать правовой механизм, который позволит сохранить жилье гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Необходимость доработать законодательство во исполнение положений статьи 313 УПК РФ выяснилась в ходе проверки обращения администрации муниципального образования "Город Мурманск".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
КС РФ разъяснил нормы о причинении вреда в связи с налоговыми недоимками

В 2018 году мурманчанин, осужденный к лишению свободы, попросил суд обеспечить охрану его жилья. Эту обязанность суд возложил на муниципалитет, однако местные чиновники потребовали разъяснений - какой службе жилищно-коммунального хозяйства жилье должно быть передано под присмотр и каким образом его обеспечить. Разрешить этот вопрос в судах апелляционной инстанции не удалось - и он был поставлен перед судьями КС РФ.

По мнению представителей Мурманска, примененный в данном деле подход допускает возможность неоднозначного толкования понятия "меры по охране имущества" и, следовательно, их произвольного применения. Кроме того, нормативными актами не установлено, какая структура должна нести обязанность по охране жилого помещения, собственником которого является осужденный, то есть налицо правовая неопределенность.

КС с этими доводами согласился. Положения статьи 313 УПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, поскольку они не закрепляют конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения осужденного, "а также не устанавливают субъектов, на которых судом может быть возложена обязанность по принятию таких мер, и не определяют, за счет каких источников осуществляется финансирование этих мер".

Фото: iStock
КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу

В своем решении суд, в частности, напомнил, что Конституция РФ гарантирует каждому право на жилище, а потому государство обязано предпринимать меры по его сохранению, если гражданин в силу объективных причин временно не способен позаботиться об этом вопросе. Возможность суда назначить охранные меры направлена как на защиту интересов осужденного, так и на исключение бесхозяйственного обращения с жилыми помещениями. В то же время ни Жилищный, ни Уголовно-исполнительный кодексы, ни ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не закрепляют обязанность обеспечить эти меры. Тем самым ставится под сомнение эффективность и реальное исполнение решения суда, что, как неоднократно указывал КС РФ, не может свидетельствовать о действенности судебной защиты.

На этом основании федеральному законодателю поручено устранить обнаруженный пробел. До этого момента обязанность опечатать жилое помещение и периодически проверять его сохранность возложена на органы муниципальной власти, запрет регистрации в жилище будут контролировать органы МВД, а невозможность сделки с охраняемой недвижимостью - территориальные органы Росреестра.

Судебные решения в отношении администрации МО "Город Мурманск" подлежат пересмотру.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске