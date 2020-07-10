КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных

Конституционный суд РФ обязал органы власти создать правовой механизм, который позволит сохранить жилье гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Необходимость доработать законодательство во исполнение положений статьи 313 УПК РФ выяснилась в ходе проверки обращения администрации муниципального образования "Город Мурманск".

В 2018 году мурманчанин, осужденный к лишению свободы, попросил суд обеспечить охрану его жилья. Эту обязанность суд возложил на муниципалитет, однако местные чиновники потребовали разъяснений - какой службе жилищно-коммунального хозяйства жилье должно быть передано под присмотр и каким образом его обеспечить. Разрешить этот вопрос в судах апелляционной инстанции не удалось - и он был поставлен перед судьями КС РФ.

По мнению представителей Мурманска, примененный в данном деле подход допускает возможность неоднозначного толкования понятия "меры по охране имущества" и, следовательно, их произвольного применения. Кроме того, нормативными актами не установлено, какая структура должна нести обязанность по охране жилого помещения, собственником которого является осужденный, то есть налицо правовая неопределенность.

КС с этими доводами согласился. Положения статьи 313 УПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, поскольку они не закрепляют конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения осужденного, "а также не устанавливают субъектов, на которых судом может быть возложена обязанность по принятию таких мер, и не определяют, за счет каких источников осуществляется финансирование этих мер".

В своем решении суд, в частности, напомнил, что Конституция РФ гарантирует каждому право на жилище, а потому государство обязано предпринимать меры по его сохранению, если гражданин в силу объективных причин временно не способен позаботиться об этом вопросе. Возможность суда назначить охранные меры направлена как на защиту интересов осужденного, так и на исключение бесхозяйственного обращения с жилыми помещениями. В то же время ни Жилищный, ни Уголовно-исполнительный кодексы, ни ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не закрепляют обязанность обеспечить эти меры. Тем самым ставится под сомнение эффективность и реальное исполнение решения суда, что, как неоднократно указывал КС РФ, не может свидетельствовать о действенности судебной защиты.

На этом основании федеральному законодателю поручено устранить обнаруженный пробел. До этого момента обязанность опечатать жилое помещение и периодически проверять его сохранность возложена на органы муниципальной власти, запрет регистрации в жилище будут контролировать органы МВД, а невозможность сделки с охраняемой недвижимостью - территориальные органы Росреестра.

Судебные решения в отношении администрации МО "Город Мурманск" подлежат пересмотру.