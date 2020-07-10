В Псковской области нашли останки 27 солдат и установили одно имя

Военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа обнаружили останки 27 красноармейцев. Это случилось во время работ в Псковской области.

Поисковики работали на территории концлагеря "Могливо", действовавшего в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в земле нашли индивидуальный медальон. Благодаря ему и удалось восстановить одно имя. Это Храмов Виктор Иванович, 1919 года рождения, он из Ульяновска. Сейчас ищут родственников погибшего красноармейца.

Кроме того, в ходе раскопок обнаружили предметы быта и элементы военной форменной одежды.

Обнаруженные останки перезахоронят на мемориальном кладбище.