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10.07.2020 18:41
Рубрика: Общество

Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства

Текст: Алексей Михайлов (Ленинградская область)

Рыбаки любители Ленинградской области предложили изменить региональные правила рыболовства. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила председатель совета "Питерского клуба рыбаков" Тамара Ортикова.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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- Во время нереста рыбы существует запрет на любительскую рыбалку, но не запрещен промышленный лов, - рассказала председатель совета "Питерского клуба рыболовов" Тамара Ортикова. - Такая ситуация, в частности, возникает на Ладожском озере. Мы выдвинули предложение откорректировать правила рыболовства, чтобы промысловикам также был запрещен лов во время нереста.

Сейчас представители клуба вошли в рабочую группу, которая работает над поправками, которые предстоит внести в правила.

Нарушение правил рыболовства для Западного и Северного рыбохозяйственных бассейнов грозит рыбакам штрафом на сумму от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий лова, отметили в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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