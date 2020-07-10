Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства

Рыбаки любители Ленинградской области предложили изменить региональные правила рыболовства. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила председатель совета "Питерского клуба рыбаков" Тамара Ортикова.

- Во время нереста рыбы существует запрет на любительскую рыбалку, но не запрещен промышленный лов, - рассказала председатель совета "Питерского клуба рыболовов" Тамара Ортикова. - Такая ситуация, в частности, возникает на Ладожском озере. Мы выдвинули предложение откорректировать правила рыболовства, чтобы промысловикам также был запрещен лов во время нереста.

Сейчас представители клуба вошли в рабочую группу, которая работает над поправками, которые предстоит внести в правила.

Нарушение правил рыболовства для Западного и Северного рыбохозяйственных бассейнов грозит рыбакам штрафом на сумму от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий лова, отметили в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.