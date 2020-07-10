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10.07.2020 15:19
Рубрика: Общество

В Архангельске вспомнят уроки истории столетней давности

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск )
10 - 11 сентября в Архангельске вспомнят события столетней давности - в столице Поморья пройдет всероссийская научная конференция "Международная интервенция и гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории".

Организаторы первой после пандемии большой встречи ученых в Архангельске - Российское военно-историческое общество, правительство региона, Северный (Арктический) федеральный университет, ассоциация исследователей Гражданской войны в России.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
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Встреча ведущих историков страны приурочена к столетней дате интервенции и гражданской войны на Севере. Темы - от испытаний химического оружия на территории Архангельской области до трагедии беженства и миграции населения в годы Гражданской войны.

В рамках конференции запланирован круглый стол журнала "Родина" и "Российской газеты", его тема - "Столетие интервенции на Русском Севере как последний "дальний раскат" Первой мировой войны, её последствия для Арктики". На круглом столе пройдет презентация журнала "Родина", в котором вышел цикл публикаций, посвященных теме интервенции России.

По словам руководителя архангельского отделения РВИО Сергея Ковалева, в Архангельск приедут сорок представителей научных школ страны: Института российской истории РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ. География участников охватывает почти всю страну: приедут ученые Пермского национального исследовательского университета, института истории Сибирского отделения РАН, Институт языка, литературы и истории Карелии, историки из Мурманска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Тамбова, Самары, Вологды.

Первоначально планировалось, что гостями Архангельска станут общественные деятели и потомки интервентов из США, Великобритании, Австралии. К примеру, участие в конференции подтвердили члены мемориальной ассоциации "Полярный медведь", которую ветераны американского экспедиционного корпуса создали в Мичигане еще в 1922 году. Но из-за пандемии визит зарубежных гостей пока под вопросом.

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