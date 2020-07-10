В Калининграде подростки под видом волонтеров грабили пенсионеров

В Калининграде полиция завершила расследование уголовных дел в отношении 16-летних юноши и девушки, которые похищали деньги у пенсионеров, представляясь волонтерами.

Парочка успела совершить серию краж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Как установили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району Калининграда, молодые люди заходили в квартиры к пожилым людям, присматривая жертв заранее.

Девушка отвлекала хозяев квартир, предлагая сходить для них в магазин или помочь им сделать уборку в квартире. Парень в это время обыскивал комнаты и воровал деньги.

- Жертвами краж стали три пожилые жительницы областного центра, общий размер похищенных у них денег составил 40 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе.

К одной из потерпевших, 87-летней женщине, лжеволонтеры наведывались трижды, каждый раз воруя у нее деньги. Пенсионерка впускала их в квартиру и не заявляла в полицию, потому что верила, что подростки вернут украденное.

А вот 74-летняя калининградка сразу сообщила о краже в дежурную часть ОМВД, когда у нее из кошелька после визита подростков пропали 20 тысяч рублей. Молодых людей нашли, доставили в отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей.

Как пояснили фигуранты, похищенные деньги они тратили на личные нужды. Теперь уголовные дела по пяти эпизодам по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину" переданы в суд.