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10.07.2020 16:18
Рубрика: Общество

В Калининграде восстановят старинный немецкий фонтан в зоопарке

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Пресс-служба администрации Калининграда Фото: Пресс-служба администрации Калининграда
Фото: Пресс-служба администрации Калининграда

В Калининграде стартовал ремонт центрального фонтана в зоопарке, сообщает пресс-служба мэрии. Сооружение, построенное в 30-е годы прошлого века, является памятником архитектуры регионального значения и самым большим круглым фонтаном города.

Фото: Пензенский зоопарк
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Диаметр старинной цементной чаши составляет 28 метров. А высота водных струй (до того, как сооружение сломалось) достигала 13 метров. Как уточняют в Калининградском зоопарке, фонтан капитально ремонтировали в 1973 году и в 1996 году. Но в 2018-м двигатели сгорели окончательно.

Деньги на очередной капитальный ремонт, 16,5 миллиона рублей, зоопарк выиграл по программе приграничного сотрудничества "Литва - Россия 2014-2020". Работы продлятся пять месяцев. После их завершения фонтан должен выглядеть так же, как он выглядел в 30-е годы.

Помимо реконструкции непосредственно чаши, отслужившей свой ресурс, подрядчики заменят все насосное оборудование. Максимальная высота струй составит 10 метров. Ее можно будет варьировать в зависимости от ветра, чтобы вода не заливала территорию вокруг фонтана.

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