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10.07.2020 10:53
Рубрика: Происшествия

В Петербурге пожарные спасают исторический Дом Басевича

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге тушат пожар в историческом доходном доме Басевича на Петроградской стороне. По информации регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании по адресу улица Большая Пушкарская, 7 поступило на пульт дежурного в семь часов утра.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- В нежилом доме размером 40 на 60 квадратных метров горит на площади 120 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, - уточнили пожарные. - К ликвидации пожара привлекалось восемь единиц техники и 30 человек личного состава.

Примерно около девяти часов утра огонь, который бушевал на пятом, шестом и седьмом этажах здания, был локализован. Сейчас продолжается ликвидация очагов горения и проливка конструкций.

- Дом заброшен, в некоторых местах отсутствуют ограждения лестничных пролетов, есть провалы в перекрытиях, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, - поэтому работы ведутся с осторожностью. Движение транспорта по Большой Пушкарской улице уже открыто.

Доходный дом Иссараха Басевича был построен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского, помощником которого был Басевич. При возведении использовались наиболее передовые методы своего времени, в том числе особая кирпичная кладка, позволяющая облегчить вес здания, бетономешалка, скрытая электропроводка в стенах. Сейчас дом расселен, его планировалось снести для расширения комплекса Академии танца Бориса Эйфмана. Однако решение городских властей вызвало столь сильный резонанс, что проект будет вынесен на общественное обсуждение. Кроме того, внучка владельца дома Марианна Гусева (Басевич) обратилась к губернатору города Александру Беглову с просьбой сохранить дом своего деда, выразив уверенность, что он может быть отремонтирован.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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