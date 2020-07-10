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10.07.2020 18:28
Рубрика: Власть

В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Пассажиры на станции "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Пассажиры на станции "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Пассажиры на станции "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Одна из станций петербургского метрополитена получит название в честь футбольного клуба "Зенит". Новое имя будет присвоено станции Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена "Новокрестовская", сообщает пресс-служба ФК "Зенит".

Фото: iStock
Метро Петербурга будет работать до полуночи

По словам генерального директора "Зенита" Александра Медведева, клуб выступил с этой инициативой осенью прошлого года, ее поддержала городская администрация, и сегодня Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла соответствующее решение.

- Мы благодарим город за такой подарок, - отметил Медведев. - Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства.

ФК "Зенит" готов взять на себя часть расходов, которых потребуют изменения на карте Санкт-Петербурга и схеме городского метрополитена.

- Название метро - это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве, - считают в "Зените". - В этом плане название станции метро "Зенит" наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места.

По мнению инициаторов переименования, новое название станции поможет в том числе болельщикам, которые в 2021 году приедут на матчи Чемпионата Европы-2020, перенесенного из-за пандемии коронавируса на год вперед.

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