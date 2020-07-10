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10.07.2020 17:09
Рубрика: Происшествия

В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Сотрудники Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни несколько месяцев брали взятки за ускорение прохождения таможни от бизнесменов, осуществляющих экспортно-импортные операции.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление "в противоправную схему вовлечено не менее пяти должностных лиц таможенного поста, составлявших устойчивую группу".

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По информации СЗТУ, таможенники также закрывали глаза на нарушения, связанные "с существенным занижением веса и недостоверным декларированием наименований и иных параметров товаров, влияющих на размер причитающихся к уплате таможенных платежей, отсутствие маркировки и документов, удостоверяющих, что поставляемые товары соответствуют предъявляемым требованиям".

В настоящее время в отношении должностных лиц Южного таможенного поста возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "получение взятки группой лиц по предварительному сговору". Им может грозить до 12 лет или штраф в размере до 90-кратной суммы взятки - около 80 миллионов рублей. Однако участники преступной схемы уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием - суд может учесть эти обстоятельства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба с коррупцией

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