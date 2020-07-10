В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей

Сотрудники Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни несколько месяцев брали взятки за ускорение прохождения таможни от бизнесменов, осуществляющих экспортно-импортные операции.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление "в противоправную схему вовлечено не менее пяти должностных лиц таможенного поста, составлявших устойчивую группу".

По информации СЗТУ, таможенники также закрывали глаза на нарушения, связанные "с существенным занижением веса и недостоверным декларированием наименований и иных параметров товаров, влияющих на размер причитающихся к уплате таможенных платежей, отсутствие маркировки и документов, удостоверяющих, что поставляемые товары соответствуют предъявляемым требованиям".

В настоящее время в отношении должностных лиц Южного таможенного поста возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "получение взятки группой лиц по предварительному сговору". Им может грозить до 12 лет или штраф в размере до 90-кратной суммы взятки - около 80 миллионов рублей. Однако участники преступной схемы уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием - суд может учесть эти обстоятельства.