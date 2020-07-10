В Вологодской области молния ударила в купол церкви

В селе Кичменский Городок Вологодской области молния ударила в купол церкви Успения Пресвятой Богородицы. Никто при этом не пострадал.

Первое подразделение прибыло, когда наблюдалось тление деревянной обрешетки под металлической кровлей, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области. Пожарные аккуратно снимали металлические листы, чтобы пролить деревянную обрешетку. На объекте они работали больше четырех часов. Всего было задействовано 14 человек и пять единиц техники.

Эта церковь не эксплуатируется. Ее реставрируют уже несколько лет, но пока работы не закончены. Поэтому внутри строения никого не было.