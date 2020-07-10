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10.07.2020 19:42
Рубрика: Экономика

В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области снизились оптовые цены на рыбопродукцию, поставляемую промышленными компаниями. Об этом сообщил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Однако розничные цены в супермаркетах остаются прежними.

По его словам, оптовая цена килограмма пикши снизилась до примерно до 90 рублей за килограмм, трески - приблизилась к 200 рублям, сельди - около 60 рублей за килограмм. Но розничная торговля "отразит" это снижение не раньше чем через три месяца.

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- Вопрос в том, что торговые сети самостоятельно устанавливает цены и не желают терять прибыль, - подчеркнул Владимир Григорьев. - Они закладывают рентабельность на уровне 30 процентов, а сейчас она может достигнуть 50 процентов. По договорам они имеют право менять цены один раз в три месяца. Чтобы снизить цены в торговле, необходимо работать с торговыми сетями.

Проблема дороговизны рыбопродукции в Мурманской области существует многие годы и вызывает большое недовольство граждан. С 2014 года потребление рыбы в России снизилось приблизительно в два раза, отметил Анатолий Васильев, заведующий отделом экономики морской деятельности России в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН. Основная причина этого - дороговизна рыбопродукции в розничной торговле. Например, в октябре 2018 года килограмм замороженной обезглавленной трески в одной из мурманских торговых сетей стоил около 300 рублей. В марте 2019 эта же продукция в этой же торговой точке стоила уже 419 рублей, а сегодня - 438 рублей за килограмм. По сравнению с 2013 годом цены на рыбу выросли приблизительно втрое.

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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