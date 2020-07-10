Известный рэпер Василий Вакуленко, выступающий под творческим псевдонимом Баста, поможет создать гимн футбольному клубу "СКА-Ростов". Об этом музыкант и руководитель спортивной ассоциации СКА сообщил на встрече с болельщиками.

В свою очередь первый заместитель губернатора Ростовской области, президент ФК "СКА-Ростов" Игорь Гуськов предложил передать статус президента клуба Василию Вакуленко.

- Сейчас клубу нужна полная перезагрузка. Уверен, для более эффективной деятельности клуба целесообразнее будет, если президентом "СКА-Ростов" станет именно Василий или другой новый человек. Выборы президента, конечно, должны пройти с учетом мнения болельщиков, - подчеркнул Игорь Гуськов.

Спортивный директор клуба Виктор Панченко рассказал, что уже подписаны контракты с такими игроками, как Фархад Гыстаров, Никита Васильев, Сергей Гаранжа, Георгий Гонгадзе и Иван Захаров. Предварительный бюджет занявшего восьмое место в чемпионате ФНЛ клуба составит 65 миллионов рублей, из них 17 миллионов выделит бюджет области.

Домашний комплект формы "СКА -Ростов" будет - красная футболка и синие трусы, гостевой будет выполнен в синем цвете с красными вставками.