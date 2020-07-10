Донских ветеранов обеспечат пожизненной бесплатной сотовой связью

В Ростовской области ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат бесплатные мобильные телефоны и будут обеспечены сотовой связью. Юноши и девушки из организации "Волонтеры Победы" уже приступили к выдаче аппаратов.

Мобильные телефоны предназначены для оперативного реагирования и экстренной помощи, в них занесены все необходимые полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним социального работника и шефствующего добровольца.

- С этими сертификатами закрепленные за каждым фронтовиком "Волонтеры Победы" в ближайшем отделении любого из крупных сотовых операторов смогут подключить мобильник к тарифу с пожизненным лимитом, - пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - При определении оператора для подключения сотовой связи используется индивидуальный подход. Специально уточняется, каким оператором пользуется семья ветерана и связь какого оператора лучше покрывает территорию его проживания. На основе этого волонтер получает сим-карту и приносит телефон с выбранным поставщиком связи.

Одним из первых бесплатный телефон получил житель Новошахтинска - в годы войны - сапер 63-й армии Брянского фронта младший сержант Алексей Вернов. В апреле 1943 года он обезвредил более 600 мин и неразорвавшихся снарядов, а затем принимал участие в боях за освобождение Орла.

Всего в Ростовской области ветеранам планируется раздать 1711 телефонов, а по стране бесплатной телефонной связью будут обеспечены 52 тысячи участников Великой Отечественной войны.