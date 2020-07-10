Гран-при России "Формулы-1" пройдет 25-27 сентября

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" определились с датой проведения Гран-при России. Гонка по традиции пройдет на автодроме в Сочи и состоится с 25 по 27 сентября. Также сообщается, что Россия в нынешнем сезоне примет одну гонку.

"Гран-при России - важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре", - приводит сайт "Формулы-1" слова исполнительного директора организации Чейза Кэри.

Нынешний сезон из-за пандемии коронавируса стартовал в минувшее воскресенье в Австрии. Там же пройдет и вторая гонка, запланированная на ближайшие выходные.

Гран-при России состоится после этапа итальянского этапа на автодроме Муджелло.