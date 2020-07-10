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10.07.2020 18:15

ГУР РК "Черноморнефтегаз" обновляет парк техники по программе импортозамещения

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
За последние шесть лет ведущее предприятие нефтегазовой отрасли Республики Крым - ГУП РК "Черноморнефтегаз" на 60 процентов обновило парк техники. Фактически все автомобили отечественного производства. Об этом "РГ" рассказал начальник управления транспорта ГУП РК "Черноморнефтегаз" Николай Федорян.
ГУП РК "Черноморнефтегаз" обновила 60 процентов своего парка машин отечественной техникой. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз" ГУП РК "Черноморнефтегаз" обновила 60 процентов своего парка машин отечественной техникой. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
ГУП РК "Черноморнефтегаз" обновила 60 процентов своего парка машин отечественной техникой. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
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- Шесть лет назад 85 процентов нашего парка техники имели срок эксплуатации свыше 20 лет, - рассказал Федорян. - В 2014 году руководство предприятия взяло курс на техническое переоснащение в рамках государственной программы импортозамещения. Особенно активно обновление происходит последние два года, когда генеральный директор предприятия Александр Кузнецов взял эту проблему под личный контроль.

В инвестиционной программе предприятия статье технического импортозамещения уделено особое внимание. В общей сложности за прошедшее время предприятие приобрело 219 машин различного назначения. Полностью заменены все легковые автомобили, а это 67 машин. Постепенно обновляется и парк специальных транспортных средств. Для своей производственной деятельности здесь купили 14 автокранов грузоподъемностью 16, 25 и 32 тонны. Недавно этот парк пополнил сверхмощный кран грузоподъемностью 70 тонн. Кроме того, появилась техника, предназначенная для борьбы с огнем.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
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- Мы получили лицензию МЧС на осуществление деятельности по тушению пожаров на объектах инфраструктуры и в населенных пунктах, - рассказал Николай Федорян. - Сейчас у нас зарегистрировано четыре пожарных депо и для них мы приобрели четыре пожарных автомобиля на базе КамАЗ. И буквально на прошлой неделе получили экскаватор JCB отечественной сборки, пожарную автоцистерну и 16-тонный кран. Также пришла уникальная вышка с подъемом стрелы до 50 метров. У нас есть мачты связи высотой 46 - 47 метров для бесперебойной коммуникации с морскими объектами. Прежде мы не могли их обслуживать, но теперь эта проблема решена.

Вся новая техника работает на строительстве и реконструкции магистральных газопроводов на территории полуострова. Зачастую строительным бригадам приходится трудиться в сложных природных условиях. Например, сейчас на высокогорном плато Ай-Петри идет демонтаж старого и прокладка нового магистрального трубопровода Ялта - Форос - Севастополь. Поэтому вся автомобильная техника в парке предприятия повышенной проходимости. Одним из приоритетных направлений стало пополнение парка машин многофункциональной техникой. В этих целях куплены четыре автомобиля с манипуляторными установками. Каждая из них осуществляет от двух до четырех операций. Таким образом, снижается количество спецтехники задействованной при выполнении производственных функций предприятия. Помимо спецтехники у ГУП РК "Черноморнефтегаз" большой парк пассажирских автобусов.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
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- Ежедневно на линию у нас выходят 52 автобуса. 24 из них - новые машины. А в следующем году получим еще восемь новых автобусов, - рассказал Николай Федорян. - Дело в том, что в Черноморском районе, где находится производственная база нашего предприятия, недостаточно развита сеть местных пассажирских перевозок. В связи с этим наших сотрудников мы забираем на работу и отвозим после смены.

Предприятие получило лицензию на пассажирские перевозки, одним из условий которой является обновление автопарка и безопасность машин. Поэтому постепенно все старые, еще советские Икарусы и ЛиАЗы на которых уже нет запчастей, будут списаны, а их заменят новые, комфортабельные машины. Сегодня парк техники ГУП РК "Черноморнефтегаз" обновлен на 60 процентов и эта работа продолжается.

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