ГУР РК "Черноморнефтегаз" обновляет парк техники по программе импортозамещения

За последние шесть лет ведущее предприятие нефтегазовой отрасли Республики Крым - ГУП РК "Черноморнефтегаз" на 60 процентов обновило парк техники. Фактически все автомобили отечественного производства. Об этом "РГ" рассказал начальник управления транспорта ГУП РК "Черноморнефтегаз" Николай Федорян.

- Шесть лет назад 85 процентов нашего парка техники имели срок эксплуатации свыше 20 лет, - рассказал Федорян. - В 2014 году руководство предприятия взяло курс на техническое переоснащение в рамках государственной программы импортозамещения. Особенно активно обновление происходит последние два года, когда генеральный директор предприятия Александр Кузнецов взял эту проблему под личный контроль.

В инвестиционной программе предприятия статье технического импортозамещения уделено особое внимание. В общей сложности за прошедшее время предприятие приобрело 219 машин различного назначения. Полностью заменены все легковые автомобили, а это 67 машин. Постепенно обновляется и парк специальных транспортных средств. Для своей производственной деятельности здесь купили 14 автокранов грузоподъемностью 16, 25 и 32 тонны. Недавно этот парк пополнил сверхмощный кран грузоподъемностью 70 тонн. Кроме того, появилась техника, предназначенная для борьбы с огнем.

- Мы получили лицензию МЧС на осуществление деятельности по тушению пожаров на объектах инфраструктуры и в населенных пунктах, - рассказал Николай Федорян. - Сейчас у нас зарегистрировано четыре пожарных депо и для них мы приобрели четыре пожарных автомобиля на базе КамАЗ. И буквально на прошлой неделе получили экскаватор JCB отечественной сборки, пожарную автоцистерну и 16-тонный кран. Также пришла уникальная вышка с подъемом стрелы до 50 метров. У нас есть мачты связи высотой 46 - 47 метров для бесперебойной коммуникации с морскими объектами. Прежде мы не могли их обслуживать, но теперь эта проблема решена.

Вся новая техника работает на строительстве и реконструкции магистральных газопроводов на территории полуострова. Зачастую строительным бригадам приходится трудиться в сложных природных условиях. Например, сейчас на высокогорном плато Ай-Петри идет демонтаж старого и прокладка нового магистрального трубопровода Ялта - Форос - Севастополь. Поэтому вся автомобильная техника в парке предприятия повышенной проходимости. Одним из приоритетных направлений стало пополнение парка машин многофункциональной техникой. В этих целях куплены четыре автомобиля с манипуляторными установками. Каждая из них осуществляет от двух до четырех операций. Таким образом, снижается количество спецтехники задействованной при выполнении производственных функций предприятия. Помимо спецтехники у ГУП РК "Черноморнефтегаз" большой парк пассажирских автобусов.

- Ежедневно на линию у нас выходят 52 автобуса. 24 из них - новые машины. А в следующем году получим еще восемь новых автобусов, - рассказал Николай Федорян. - Дело в том, что в Черноморском районе, где находится производственная база нашего предприятия, недостаточно развита сеть местных пассажирских перевозок. В связи с этим наших сотрудников мы забираем на работу и отвозим после смены.

Предприятие получило лицензию на пассажирские перевозки, одним из условий которой является обновление автопарка и безопасность машин. Поэтому постепенно все старые, еще советские Икарусы и ЛиАЗы на которых уже нет запчастей, будут списаны, а их заменят новые, комфортабельные машины. Сегодня парк техники ГУП РК "Черноморнефтегаз" обновлен на 60 процентов и эта работа продолжается.