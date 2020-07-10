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10.07.2020 11:33
Рубрика: Общество

Крымские ученые разрабатывают вакцину против коронавируса

Текст: Мария Набиркина
Исследователи Крымского федерального университета подали заявку по разработке вакцины против COVID-19 на грант РФФИ.

Ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме "лассо", сообщает в пятницу пресс-служба Минобрнауки.

Статья, где описывается оригинальная идея по разработке вакцины от коронавируса с использованием тиофосфатных олигонуклеотидов, уже опубликована в высокорейтинговом журнале Inflammation Research.

Фото: Министерство обороны РФ
У вакцинированных от COVID-19 добровольцев сформировался иммунный ответ

Ученые отмечают: если следовать наиболее вероятному сценарию, по которому создаются вакцины против сезонного гриппа, потребуется ежегодно разрабатывать новые, улучшенные формулы вакцин против коронавируса.

- Наиболее эффективными вакцинами против коронавируса будут те, которые способны приводить к формированию высокоэффективных клеток памяти как гуморального, так и клеточного иммунитета, - комментирует ведущий исследователь Крымского федерального университета доцент Владимир Оберемок.

Гуморальный иммуннитет - это защита организма с помощью молекул в плазме крови. Клеточный - когда в борьбу с инфекциями вступают именно клетки иммунной системы.

Фото: Istock
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

- К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией COVID-19 может стать создание "универсальных" вакцин, - подчеркнул Владимир Обремок.

Ученые предположили, что причиной более тяжелого течения заболевания могут быть CpG-динуклеотиды, выявленные в составе нового коронавируса SARS-CoV-2. Эти элементы чаще всего встречаются в геномах SARS-CoV-2 и других известных коронавирусах человека.

- Именно неметилированные CpG-динуклеотиды способны подготовить иммунную систему человека к коронавирусной инфекции и должны присутствовать в вакцинах против SARS-CoV-2, - отметил проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

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