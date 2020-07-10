В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг

В Краснодаре полиция задержала четырех местных жителей, которые занимались организацией притона по оказанию платных интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, четверо мужчин в возрасте от 32 до 44 лет подыскивали девушек, обычно иногородних, "организовывали им проживание в съемной квартире и, применяя физическую силу, склоняли к оказанию платных интимных услуг".

"Клиентов злоумышленники находили в сети Интернет и доставляли девушек до назначенных мест на автомобиле, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Станислав Герасименко. - Также подозреваемые организовывали предоставление услуг сексуального характера в банях и саунах краевого центра. Полученными от клиентов деньгами сообщники распоряжались по своему усмотрению".

Задержание подозреваемых проводилось при помощи СОБРа краснодарской полиции. Сейчас против мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией" (ст. 241 УК РФ). На данный момент решается вопрос об избрании к задержанным меры пресечения. Тем временем следствие собирает информацию о других возможных эпизодах противоправной деятельности злоумышленников.