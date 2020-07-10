В реке Кубань обнаружили тело 16-летней школьницы

В городе Армавире утонула 16-летняя школьница. Ее тело обнаружили в реке Кубань.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона, несовершеннолетняя девушка отправилась на реку с компанией. На улице стояла жара, и они решили искупаться. В результате бурное течение реки унесло школьницу.

Девушку искали три дня. В результате ее тело сегодня обнаружил местный житель в районе поселка Капланово Новокубанского района, от которого до Армавира около десяти километров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе краевого СУ СКР, по этому факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. После этого будет принято процессуальное решение.