В "Сочи" опровергли слухи о предложении Кокорину контракта на 3 млн евро год

Руководство футбольного клуба "Сочи" опровергло информацию о готовности предложить нападающему Александру Кокорину многолетний контракт с зарплатой три миллиона евро в год.

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал Sport24, что появившаяся на "Чемпионате" информация не соответствует действительности.

"Сочи" предложит контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона? Эта информация - вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу", - сказал Рубашко.

Кокорин выступает за сочинцев на правах аренды до окончания сезона. У него истекает контракт с "Зенитом".