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10.07.2020 15:28

В Волгоградской области перенесли старт оздоровительной кампании

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Послабления, которые в Волгоградской области планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки. В частности, открытие детских лагерей пока откладывается.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В регионе с диагнозом "коронавирусная инфекция" выявлено 7240 человек, из которых 3836 уже выздоровели, что составляет 52 процента. В регионе ежедневно делают около трех тысяч исследований на коронавирус, всего уже выполнили более 220 тысяч тестов. Их проводят десять лабораторий.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Если ранее распространение инфекции имело преимущественно завозной или внутрисемейный характер, то сейчас риск заражения сместился в сторону трудовых коллективов, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Нам всем важно помнить: опасность никуда не ушла, она рядом. Но при этом в Волгоградской области, как и в России в целом, сделаны серьезные шаги в понимании и применении методик выявления, лечения, реабилитации и профилактики распространения коронавирусной инфекции, в этом, конечно, главная заслуга медицинского и научного сообщества России и Волгоградской области, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

В регионе продолжится формирование резерва медицинских препаратов, наращивание профильной лечебной и общей диагностической базы. Так, в Волжском завершается строительство инфекционной больницы на 120 коек, возведение первого корпуса планируется завершить к 1 августа. Кроме того, идет проектирование областной инфекционной больницы на 160 коек.

Закупили 11 компьютерных томографов, 21 рентген-аппарат, 13 аппаратов УЗИ экспертного класса, шесть кислородных станций, 234 аппаратов ИВЛ. Таким образом, до 2021 в государственных больницах региона в 2,5 раза увеличится число компьютерных томографов и более чем в три раза - магнитно-резонансных томографов.

- Современное оборудование будет использоваться для диагностики и лечения людей со всеми группами заболеваний и являться хорошим вкладом в создание основ единой современной системы оказания медицинской помощи на территории Волгоградской области. Работа по оснащению медучреждений будет продолжена - необходимые финансовые средства определены в бюджете, - добавил Бочаров.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – создаем будущее вместе

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