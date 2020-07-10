В Волгоградской области перенесли старт оздоровительной кампании

Послабления, которые в Волгоградской области планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки. В частности, открытие детских лагерей пока откладывается.

В регионе с диагнозом "коронавирусная инфекция" выявлено 7240 человек, из которых 3836 уже выздоровели, что составляет 52 процента. В регионе ежедневно делают около трех тысяч исследований на коронавирус, всего уже выполнили более 220 тысяч тестов. Их проводят десять лабораторий.

Если ранее распространение инфекции имело преимущественно завозной или внутрисемейный характер, то сейчас риск заражения сместился в сторону трудовых коллективов, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Нам всем важно помнить: опасность никуда не ушла, она рядом. Но при этом в Волгоградской области, как и в России в целом, сделаны серьезные шаги в понимании и применении методик выявления, лечения, реабилитации и профилактики распространения коронавирусной инфекции, в этом, конечно, главная заслуга медицинского и научного сообщества России и Волгоградской области, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

В регионе продолжится формирование резерва медицинских препаратов, наращивание профильной лечебной и общей диагностической базы. Так, в Волжском завершается строительство инфекционной больницы на 120 коек, возведение первого корпуса планируется завершить к 1 августа. Кроме того, идет проектирование областной инфекционной больницы на 160 коек.

Закупили 11 компьютерных томографов, 21 рентген-аппарат, 13 аппаратов УЗИ экспертного класса, шесть кислородных станций, 234 аппаратов ИВЛ. Таким образом, до 2021 в государственных больницах региона в 2,5 раза увеличится число компьютерных томографов и более чем в три раза - магнитно-резонансных томографов.

- Современное оборудование будет использоваться для диагностики и лечения людей со всеми группами заболеваний и являться хорошим вкладом в создание основ единой современной системы оказания медицинской помощи на территории Волгоградской области. Работа по оснащению медучреждений будет продолжена - необходимые финансовые средства определены в бюджете, - добавил Бочаров.