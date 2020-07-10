Волгоградца осудили за убийство соседа

Волгоградский областной суд признал 41-летнего жителя Суровикинского района виновным в убийстве, пособничестве в грабеже и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Еще двое фигурантов уголовного дела - мужчины в возрасте 32 и 20 лет - осуждены по статье "грабеж группой лиц по предварительному сговору".

9 марта 2019 года сообщники решили ограбить соседа, зная, что у него есть крупная сумма денег после продажи дома. Старший из злоумышленников пригласил его в гости. Пока земляки праздновали, сообщники одного из них проникли в дом к другому. Но деньги хозяин носил при себе, поэтому преступники стали дожидаться его возвращения.

Когда мужчина переступил порог собственного дома, злоумышленники напали на него, избили и забрали 130 тысяч рублей.

В ночь с 10 на 11 марта старший из обвиняемых пробрался к ограбленному соседу и, накинув тому петлю на шею, задушил его. После этого фигурант уголовного дела поджег дом жертвы.

Вину 32-летний и 20-летний подсудимые признали, их старший подельник - лишь частично. Убийцу суд приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на год и три месяца.

Его 32-летнему сообщнику назначено наказание в виде трех с половиной лет в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на полгода. 20-летний фигурант осужден на год и восемь месяцев в колонии общего режима.