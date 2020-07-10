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10.07.2020 18:05
Рубрика: Экономика

Возобновились перевозки в Крым по "единому" билету

Текст: Евгений Гайва

Перевозки пассажиров в Крым автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта возобновились 10 июля, сообщили в Минтрансе России.

Фото: Сергей Михеев
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Пассажиры могут проехать в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево".

Сегодня Центральная Россия имеет прямое железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом, однако пассажиры едут со всех концов нашей страны. Для их удобства возобновлены перевозки от городов, не имеющих возможности беспересадочной поездки в Крым, пояснили в Минтрансе.

Благодаря "единому" билету пассажир может проехать с максимально удобной стыковкой между рейсами, что сокращает время в пути и количество пересадок. Также есть возможность бесплатно провезти с собой ребенка до 5 лет по автобусной части билета. Проездной документ может быть оформлен удаленно, а весь маршрут оплачивается единоразово.

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