Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом"

41-летний нападающий Павел Дацюк продлил контракт с хоккейным клубом "Автомобилист" на один сезон.

Об этом сообщил в Twitter его агент Дэн Мильштейн. Олимпийский чемпион 2018 года и обладатель золота чемпионата мира 2012 года выступает за "Автомобилист" с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 43 матча, в которых забросил 5 шайб и отдал 17 голевых передач. В плей-офф на счету Дацюка два гола и две передачи в четырех играх.

Контракт ветерана российского хоккея с клубом истек 30 апреля. Однако сторонам удалось договориться о продлении соглашения еще на один сезон.

Ранее Дацюк после возвращения из Национальной хоккейной лиги выступал за СКА из Санкт-Петербурга, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году. Также он выигрывал Суперлигу в составе "Динамо" в 2005-м.

В составе "Детройт Ред Уингз" Дацюк дважды становился обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах.