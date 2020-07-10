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10.07.2020 16:55
Рубрика: Спорт

Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом"

Текст: Максим Домчев

41-летний нападающий Павел Дацюк продлил контракт с хоккейным клубом "Автомобилист" на один сезон.

Об этом сообщил в Twitter его агент Дэн Мильштейн. Олимпийский чемпион 2018 года и обладатель золота чемпионата мира 2012 года выступает за "Автомобилист" с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 43 матча, в которых забросил 5 шайб и отдал 17 голевых передач. В плей-офф на счету Дацюка два гола и две передачи в четырех играх.
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Контракт ветерана российского хоккея с клубом истек 30 апреля. Однако сторонам удалось договориться о продлении соглашения еще на один сезон.

Ранее Дацюк после возвращения из Национальной хоккейной лиги выступал за СКА из Санкт-Петербурга, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году. Также он выигрывал Суперлигу в составе "Динамо" в 2005-м.

В составе "Детройт Ред Уингз" Дацюк дважды становился обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах.

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