Югра вышла во второй этап международного экономического конкурса

Югра демонстрирует высокий уровень в престижном международном конкурсе, запущенном несколько месяцев назад Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Всемирным банком World AI & Data Challenge. Это масштабное состязание регионов по решению социально-экономических задач и внедрению их решений при поддержке международных экспертов.

По условиям конкурса для совместного обсуждения и дальнейшего решения подаются актуальные задачи, стоящие перед регионами и странами.

Так, в рамках I этапа конкурса было подано 147 задач от 43 регионов России, а также от Сингапура, Казахстана, Узбекистана и Монголии. По итогам голосования во II этап прошло 30 задач из 30 регионов, в том числе восемь из них - международного уровня.

Проект, предложенный командой Югры, - "Оценка эффективности мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе" прошел во второй этап. Поставленная в его рамках задача состоит в оценке влияния мер поддержки бизнеса на его развитие (корреляция между предоставляемыми мерами поддержки и эффектом для развития бизнеса) и определение эффективности поддержки на базе анализа предоставленных мер и состояния предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, эксперты Югры принимают участие в постановке еще четырех задач в группе с другими регионами по направлениям: Future Skills, интеллектуальный алгоритм автоматизированной обработки обращений граждан, индекс мнения граждан по сферам жизни и социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья.

Примечательно, что участниками второго этапа конкурса могут стать все желающие IT- и data-специалисты, студенты и представители IT-компаний. Для этого необходимо до 31 августа 2020 года решать отобранные экспертами задачи, в том числе задачу Югры. У команд есть возможность побороться за 1,5 млн рублей и призы партнеров: гранты на вычислительные мощности и обучающие программы по AI & Data от лучших школ мира.

Участники смогут разрабатывать решения как самостоятельно, так и объединившись в команды. Лучшие разработки решений будут внедряться по всей России и представлены для тиражирования в другие страны.

В тему

Накануне члены регионального правительства внесли изменения в окружную госпрограмму "Цифровое развитие Югры". Корректировка предполагает установление дополнительных мер поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.

-Проект изменений разработан для приведения в соответствие с федеральным законодательством порядка отбора и предоставления грантов предпринимателям в сфере IT. Указанный порядок способствует созданию благоприятных условий для развития цифровой отрасли, - констатировал директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

- Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, бизнес является непосредственным и важнейшим участником реализации национальных проектов, в том числе нацпроекта "Цифровая экономика". Поддержка IT-компаний, стимулирование деятельности стартапов в сфере информационных технологий - наша задача, - подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.