На Ямале скрытые фотоловушки будут отслеживать мусорящих людей

Уникальный экологический проект реализовали на Ямале. Там решили применить гаджеты, которые обычно используют для скрытого наблюдения за животными в качестве фотоловушек, для фиксации тех, кто разбрасывает мусор в лесу.

Тестовые образцы уже установили в лесных зонах рядом с Салехардом. Хорошо закамуфлированные под природную среду устройства в онлайн-режиме передают полученную информацию в специальные службы. Портативные камеры установили главным образом вблизи возможных нелегальных свалок, они оснащены датчиками движения и инфракрасными лампами. Технические возможности камер позволяют передавать четкую картинку в темное время суток и мгновенно реагировать на появление объекта в кадре на расстоянии до 30 метров.

Для того чтобы сделать снимок в высококачественном разрешении или начать съемку короткого видео, фотоловушке достаточно всего 0,3 секунды. Причем, система полностью адаптирована к условиям местного климата. Камеры могут полноценно работать и зимой при температурах Крайнего Севера. При этом у них очень экономное потребление питания: одного заряда хватает на 10-14 дней беспрерывной работы.

Работа фотоловушек полностью автоматизирована. Все данные, зафиксированные умными приборами, мгновенно поступают в систему "Лесохранитель". Оттуда информацию считывают сотрудники региональной единой дежурно-диспетчерской службы Салехарда, где хранится две недели. И если будут зафиксированы нештатная ситуация или факт нарушения, муниципальные службы принимают решение о реагировании.

- Например, кто-то выбросил мусор, и его личность установлена, ему может грозить штраф до 10 тысяч. А если кто-то развел огонь в лесу, это становится сигналом для пожарных, - отметил заместитель главы Салехарда по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

Сейчас пользу фотоловушек могут оценить только в одном городе на территории Ямала. Но скоро география системы должна расшириться и охватить весь регион. Уже через год устройства могут появиться в каждом крупном муниципалитете округа.