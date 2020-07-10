На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля

Из-за распространения коронавирусной инфекции на Ямале режим самоизоляции продлится до 20 июля. Данные изменения сегодня внес губернатор, сообщает оперштаб.

За вчера в округе было зафиксировано 196 случаев заражения, большинство пришлось на Новый Уренгой (65). Напомним, что сейчас въезд жителей из других регионов в этот город ограничен, так как он дает регулярный прирост по заболевшим COVID-19.

Ямальцы также должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а организации, которым разрешено сегодня работать, - соблюдать повышенные меры предосторожности. По-прежнему запрещены массовые мероприятия и выезды детских групп и спортсменов как на на территории округа, так и за его пределами.

К текущему моменту всего на Ямале было 7339 случаев заражения коронавирусом, из них уже выздоровело 2840 человек.

Между тем

В Югре за последние сутки выявили 263 случая заражения, наибольший прирост среди муниципальных образований дал Сургутский район (43).

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