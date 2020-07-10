Новости

На Среднем Урала за сутки зафиксировано 10 смертей больных COVID-19 11:12
Деньги от продажи "красивых" номеров пополнят бюджеты регионов 11:06
Макет японской гиперзвуковой ракеты засветился на фото 11:00
В Петербурге пожарные спасают исторический Дом Басевича 10:53
Возобновляются съемки "Властелина колец" и "Ковбоя Бибопа" 10:49
Бывшего челябинского вице-губернатора освободили от принудительных работ 10:43
Соцработники Москвы выполнили все заявки горожан во время пандемии 10:39
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep 10:38
В реке Кубань обнаружили тело 16-летней школьницы 10:29
Данные о здоровье москвичей загрузятся в электронную медкарту с телефона 10:28
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля 10:26
В Северной Осетии режим ограничений продлили до 20 июля 10:20
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников 10:14
Помпео не согласился с критикой ООН в отношении убийства Сулеймани 10:12
За сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 10:11
Путин: Форум "Таврида" стал творческой мастерской для одаренной молодежи 10:11
Россияне стали пить меньше водки и больше вина 10:10
Названы самые продаваемые модели в мире. В лидерах - Toyota 10:09
Синоптики пообещали регионам Урала аномальную жару и грозы 10:00
Президент Болгарии призвал "выгнать мафию" из правительства 09:56
В новосибирском селе ученик зарезал учительницу 09:56
У экс-замминистра ЖКХ Башкирии нашли имущество на 126 миллионов 09:55
В Бурятии врача будут судить за смерть пациента 09:43
Следствие просит арестовать Фургала до 9 сентября 09:39
В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 10:00
Рубрика: Общество

Синоптики пообещали регионам Урала аномальную жару и грозы

Текст: Юлия Мякишева

В конце этой недели в регионах УрФО воздух прогреется почти до 37 градусов. Так, 10-12 июля в районах Свердловской, Курганской и Челябинской областей ожидается погода с температурой выше климатической нормы на шесть-восемь градусов: она поднимется до отметки 36.

На Средний Урал надвигается аномальная жара

- Жаркий воздух с юга европейской территории России и Европы подтягивается к Уралу. Область повышенного атмосферного давления на этой неделе охватит восток европейской территории России, Урал и Западную Сибирь. Здесь установится преимущественно сухая, аномально-жаркая погода. Возрастет засушливость, повысится пожарная опасность по условиям погоды (к концу недели до высокого 4 класса), - сообщила главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, в предстоящее воскресенье 12 июля вероятны кратковременные дожди и грозы, спад жары на 5-7 градусов

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Аномально жаркая погода установится на юге России

В Югре объявлено штормовое предупреждение о жаркой погоде до 13 июля - в районах ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 33 градуса и выше, а также пожароопасность пятого класса. Местами кратковременный дождь, гроза, передает ТАСС.

В Тюменской области в ближайшие три дня также ожидается жаркая погода: 10 июля воздух прогреется до 34 градусов, к 12 июля синоптики обещают спад максимальной температуры до 29 градусов. Все три дня на территории региона ожидаются грозы с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются грозы и дожди до конца недели. Температура воздуха в регионе поднимется до 32 градусов, к воскресенью температура немного опустится - до 29 градусов тепла.

В регионах Общество Ежедневник Погода Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

Главное сегодня

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Пушков предложил ввести санкции против ругающих Россию артистов
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет