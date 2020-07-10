Синоптики пообещали регионам Урала аномальную жару и грозы

В конце этой недели в регионах УрФО воздух прогреется почти до 37 градусов. Так, 10-12 июля в районах Свердловской, Курганской и Челябинской областей ожидается погода с температурой выше климатической нормы на шесть-восемь градусов: она поднимется до отметки 36.

- Жаркий воздух с юга европейской территории России и Европы подтягивается к Уралу. Область повышенного атмосферного давления на этой неделе охватит восток европейской территории России, Урал и Западную Сибирь. Здесь установится преимущественно сухая, аномально-жаркая погода. Возрастет засушливость, повысится пожарная опасность по условиям погоды (к концу недели до высокого 4 класса), - сообщила главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, в предстоящее воскресенье 12 июля вероятны кратковременные дожди и грозы, спад жары на 5-7 градусов

В Югре объявлено штормовое предупреждение о жаркой погоде до 13 июля - в районах ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 33 градуса и выше, а также пожароопасность пятого класса. Местами кратковременный дождь, гроза, передает ТАСС.

В Тюменской области в ближайшие три дня также ожидается жаркая погода: 10 июля воздух прогреется до 34 градусов, к 12 июля синоптики обещают спад максимальной температуры до 29 градусов. Все три дня на территории региона ожидаются грозы с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются грозы и дожди до конца недели. Температура воздуха в регионе поднимется до 32 градусов, к воскресенью температура немного опустится - до 29 градусов тепла.