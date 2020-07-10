Свердловские онкологи спасли пациента с опухолью единственной почки

Врачи Свердловского онкодиспансера успешно прооперировали 47-летнего пациента, у которого злокачественная опухоль поразила единственную здоровую почку (правая была удалена несколько лет назад, причиной было также новообразование).

Так как пациент регулярно посещал доктора, неполадки в работе оставшегося органа удалось заметить на ранней стадии.

"Риск открытого вмешательства на единственной почке был крайне высок. На междисциплинарном консилиуме приняли решение выполнить малотравматичную радиочастотную абляцию опухоли - метод позволил удалить злокачественное новообразование", - пояснил врач-онколог Константин Томенко.

Абляция - это метод, при котором химические или температурные факторы воздействуют на опухолевое новообразование (не исключается их применение в комбинации). В результате раковые клетки разрушаются и погибают. Чтобы воздействие было максимально точным, в опухоль вставляют электрод, который подает ток с частотой до 500 ГЦ. Хотя метод радиочастотной абляции считается относительно новым, есть исторические данные о том, что подобном образом лечили опухоли еще в Древнем Египте и Риме, а также в древневосточной медицине.