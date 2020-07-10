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10.07.2020 10:55
Рубрика: Общество

Ученые нашли доказательства использования лошадей в бронзовом веке

Текст: Татьяна Воробьева
Новые факты, подтверждавшие, что еще в бронзовом веке человек использовал лошадей как средство передвижения, обнаружил ученый ЮУрГУ.
Фото: Усманова Э.Р./Предоставлено отделом внешних коммуникаций Управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Фото: Усманова Э.Р./Предоставлено отделом внешних коммуникаций Управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ
Фото: Усманова Э.Р./Предоставлено отделом внешних коммуникаций Управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ

К таким выводам пришла международная команда исследователей кургана в системе могильника "Новоильиновский-2" (в составе группы на объекте работали эксперты из Казахстана, России и США). В защиту теории послужили возраст найденных останков животных и изменения формы их черепов: андроновцы освоили верховую езду на несколько веков раньше, чем принято считать.

Андроновская культура - это общее название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в XVII-IX веках до н. э. Казахстан, Западную Сибирь, западную часть Средней Азии, Южный Урал. "Отличительной особенностью древних людей того периода было развитое коневодство. Животных использовали не только в пищу, но и для запряжки в колесницы и езды верхом", - уточнили "РГ" в отделе внешних коммуникаций управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.

Фото: iStock
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Примерный возраст жеребца и кобылы, кости которых нашли в погребении, около 20 и 18 лет, соответственно. Для скота, предназначенного на убой, это слишком много. Помимо того рядом с лошадьми обнаружили остатки упряжи.

"Мы получили радиоуглеродные даты, позволившие датировать комплекс с точностью до нескольких десятилетий. Сравнение этих дат с известными нам позволило заключить, что всадничество, то есть применение лошади в военном деле, начало практиковаться значительно раньше, чем многие исследователи предполагали ранее", - говорит уральский ученый Игорь Чечушков.

Считается, что люди оседлали коней около 900 года до нашей эры, но свежие данные говорят о том, что всадники, сражавшиеся верхом, скакали по евразийским степям не позже 1600 года до нашей эры.

С помощью 3D-моделей исследователи проверили останки лошадей на патологии, которые возникают, если использовать животных в тех или иных работах. Оказалось, на черепах есть косвенные признаки того, что их обладатели носили уздечки для верховой езды.

"Вероятно, в могильнике "Новоильиновский-2" была захоронена милитаризированная элита, чья власть базировалась на физическом контроле соплеменников и соседей, в частности, с помощью развитых навыков верховой езды и ведения боя верхом. Всадник имеет существенное преимущество перед пехотинцем", - считает Игорь Чечушков.

Кстати, не исключено, что эта конница, выражаясь современным языком, служила своего рода медиатором - гасила конфликты внутри коллектива, и, следовательно, обладала властью и довольно-таки высоким социальным статусом. Этакие "шерифы бронзового века", как назвал их Чечушков.

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