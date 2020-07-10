В Челябинской области продлили режим самоизоляции и открыли ТЦ

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 26 июля. Вместе с тем губернатор Алексей Текслер внес ряд послаблений.

Это означает, что такие меры, как обязательный масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, дезинфекция и прочие остаются в силе. Уральцы, у которых есть дачи, могут соблюдать режим самоизоляции там, доехав до пункта назначения на личном авто или на такси.

Со ссылкой на пресс-службу губернатора ТАСС сообщает о снятии ряда ограничений, касающихся работы предприятий и учреждений. Так, полностью может возобновить работу розница, в том числе - торговые центры. Конечно, только соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора. ЗАГСам разрешили регистрировать браки, но при условии, что молодожены пригласят не более десяти человек на церемонию.

По данным на утро 10 июля в регионе в целом подтверждены 8963 случая заболевания COVID-19 (плюс 141 человек к предыдущему показателю). Также за прошедшие сутки скончались четыре человека. Все, как уточняет оперштаб, от хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, атеросклероз, ишемия - коронавирус был сопутствующим.

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