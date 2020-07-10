РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на подготовленный странами Запада проект резолюции о продлении трансграничной помощи Сирии, передает ТАСС.

Сообщается, что Москва параллельно составила собственный проект, который подразумевает сохранение до середины 2021 года одного пропускного пункта через границу в сирийский Идлиб. Как ожидается, в ближайшие часы в Нью-Йорке начнется процедура голосования по российскому документу.

Напомним, действие нынешнего трансграничного механизма гуманитарной помощи истекает в субботу, 11 июля.