Роспотребнадзор попросили ускорить открытие детских оздоровительных лагерей

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой перенести возобновление работы летних детских оздоровительных учреждений на более ранний срок, чем это предусматривается нынешними рекомендациями службы (текст письма имеется в распоряжении "Российской газеты").

Титов ссылается на многочисленные обращения представителей отрасли. По методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление деятельности оздоровительных организации отнесено к третьему этапу снятия ограничительных мер (в каждом регионе местные власти самостоятельно определяют временные рамки этапов).

Оздоровительная компания традиционно приходится на летние месяцы. Но половина лета уже прошла, а в ряде регионов лагеря так и не заработали. Поэтому есть риск, что дети вообще не успеют отдохнуть в этом году. Стоит учитывать еще тот момент, что Роспотребнадзор до конца года разрешил детям отдыхать в пределах своего региона проживания.

Неопределенность даты открытия влечет за собой неоправданные затраты предприятий отрасли, отмечается в письме бизнес-омбудсмена. Детским лагерям в ожидании открытия приходится постоянно поддерживать нужное профилактическое состояние помещений, закупать продукты питания, которые не подлежат длительному хранению, платить зарплату временному персоналу.

"Учитывая, что сезон отдыха и оздоровления составляет три месяца, один из которых уже не реализован, рентабельность отрасли приравнивается к нулю, - говорится в письме. - Продление ограничений приведет к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки".

Борис Титов попросил Анну Попову рассмотреть возможность переноса открытия детских лагерей с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, сохранив жесткие требования по санитарному состоянию лагерей.

Среди требований к организации детского отдыха в этом году - группы могут заполняться только на 50%. Не допускается открытие лагерей палаточного типа. Детям должны быть обеспечены безопасный отдых и дистанцирование при посещении общих мест пользования и приеме пищи. Не допускаются массовые мероприятия.