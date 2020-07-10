Роспотребнадзор попросили ускорить открытие детских оздоровительных лагерей

Титов ссылается на многочисленные обращения представителей отрасли. По методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление деятельности оздоровительных организации отнесено к третьему этапу снятия ограничительных мер (в каждом регионе местные власти самостоятельно определяют временные рамки этапов).
Оздоровительная компания традиционно приходится на летние месяцы. Но половина лета уже прошла, а в ряде регионов лагеря так и не заработали. Поэтому есть риск, что дети вообще не успеют отдохнуть в этом году. Стоит учитывать еще тот момент, что Роспотребнадзор до конца года разрешил детям отдыхать в пределах своего региона проживания.
Неопределенность даты открытия влечет за собой неоправданные затраты предприятий отрасли, отмечается в письме бизнес-омбудсмена. Детским лагерям в ожидании открытия приходится постоянно поддерживать нужное профилактическое состояние помещений, закупать продукты питания, которые не подлежат длительному хранению, платить зарплату временному персоналу.
"Учитывая, что сезон отдыха и оздоровления составляет три месяца, один из которых уже не реализован, рентабельность отрасли приравнивается к нулю, - говорится в письме. - Продление ограничений приведет к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки".
Борис Титов попросил Анну Попову рассмотреть возможность переноса открытия детских лагерей с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, сохранив жесткие требования по санитарному состоянию лагерей.
Среди требований к организации детского отдыха в этом году - группы могут заполняться только на 50%. Не допускается открытие лагерей палаточного типа. Детям должны быть обеспечены безопасный отдых и дистанцирование при посещении общих мест пользования и приеме пищи. Не допускаются массовые мероприятия.