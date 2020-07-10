Россияне стали пить меньше водки и больше вина

На 5,7% в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в России выросли продажи вина. А в период карантина продажи вин росли опережающими темпами по сравнению с другими категориями алкоголя (на 9%).

Такие данные содержатся в первом Национальном докладе по рынку вина России, который подготовило Роскачество. В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. При этом падают и продажи винных напитков (за первый квартал нынешнего года они снизились по сравнению с аналогичным периодом на 16,39%).

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России реализует проект "Винный гид России", цель которого - познакомить россиян с качественными отечественными винами.

Для того, чтобы понимать полную картину винного рынка России, Роскачество с 2020 года запустило ежегодную подготовку глубокого аналитического отчета, для составления которого используются данные торговых сетей, ФТС России, Минсельхоза, Росалкогольрегулирования и данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества.

Результаты отчета формируются в виде Национального доклада, который будет представлен общественности, а также в органы законодательной и исполнительной власти.