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10.07.2020 18:54
Рубрика: Экономика

Российские торгпредства научат работать по принципу центров госуслуг

Текст: Светлана Ментюкова
Российские торговые представительства за рубежом переведут в режим оказания госуслуг и сделают ближе к бизнесу. Об этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сообщил в ходе своего выступления на стратегической сессии "Внешняя торговля в условиях пост-пандемии: эффективные решения и роль торговых представительств".
Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Говоря о глубокой модернизации института торговых представительств РФ, он рассказал, на каком этапе находится этот процесс, отметив, наиболее важные сегменты реформирования.

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"На данный момент важно четко прописать функционал, а самое главное порядок реализации функций. Мы взяли на себя смелую задачу, описать функции торгпредства в виде госуслуг. Сейчас эта работа ведется, мы разрабатываем регламент этих гослуг, где будет четко прописано наполнение этой услуги, формы ее запроса, периоды оказания и возможности оценки", - конкретизировал Алексей Груздев.

Он отметил возросшую роль торговых представительств в условиях пандемии, поскольку в период ограничений, они стали одним из немногих открытых окон для осуществления бизнесом международной деятельности, находясь на территории других государств. При этом, уверен замминистра, важно в работе по модернизации института торгпредств сделать их макимально соответствующими требованиям времени.

"Мы хотим максимально капитализировать возможности этого уникального института. Задача выстроить четкую, прямую линию по выходу компании от места ее регистрации в регионе к точке, где ее продукция, услуги, могут быть востребованы за рубежом", - уточнил Алексей Груздев.

Фото: пресс-служба СФ
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По его словам, с этой целью планируется даже переезд части работающих сейчас представительств из занимаемых ими особняков в бизнес-центры.

"В рамках повышения информационной открытости, мы также запустили программу - у нее есть короткое сленговое название "из особняков - в офисы". Мы стараемся, где это возможно, переместить торгпредства на передовою, в современные бизнес-центры, чтобы у любого предпринимателя, как отечественного, так и зарубежного, была возможность прийти без каких-либо ограничений", - сообщил он.

Привлечение к работе людей с опытом ведения бизнеса, имеющих опыт реализации конкретных сделок, по словам Алексея Груздева, также будет являться частью программы модернизации торгпредств.

Минпромторг с 2018 года осуществляет функцию по руководству торговыми представительствами РФ за рубежом. На данный момент насчитывается 54 действующих торговых представительства.

В ходе сессии были также озвучены ожидания бизнеса от деятельности торгпредств. В частности, большинство из опрошенных бизнесменов хотели бы получать больше аналитической информации по целевым рынкам, содействие в финансировании и устранении торговых барьеров.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

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